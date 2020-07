Golpearon e intentaron quemar a anciana mientras paseaba por calle de Nueva York

NYPD está buscando a dos hombres captados en cámara agrediendo a una mujer de 89 años en Brooklyn.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 6:45 p.m. el viernes 17 de julio en las cercanías de 16th Avenue y 77th St.

Dos hombres no identificados se acercaron a la víctima y uno de ellos la abofeteó, dijeron las autoridades. Luego intentaron prender fuego a la camisa de la señora, pero la llama se apagó de inmediato.

Los hombres fueron vistos por última vez en la 16th Avenue. Milagrosamente, la víctima no resultó gravemente herida, reseñó Pix11.

No está claro si fue un intento de robo o una agresión aleatoria. En mayo y junio se registraron ataques a ancianas en Nueva York, una de las cuales murió.

NYPD investiga si es reminiscencia de una tendencia de 2017 llamada “juego eliminatorio”, en el que uno o varios atacantes golpeaban al azar a un extraño en la calle. Hubo arrestos por cargos de delitos de odio en esos incidentes.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

2 wanted for slapping 89-year-old woman, trying to light shirt on fire: policehttps://t.co/UUdMC5We1G pic.twitter.com/csVf41kx7p

— PIX11 News (@PIX11News) July 24, 2020