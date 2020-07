¿Cuáles son los signos más insensibles del Zodiaco?

A ellos poco les importa herir los sentimientos de las personas: siempre serán duros y directos

Hay signos que no son afines a las emociones. Su personalidad les impide considerar los sentimientos de las personas para actuar como creen es mejor y opinar lo que en realidad piensan. Pareciera que su corazón es de piedra y desde una perspectiva positiva, su carácter frío les facilita ser objetivos ante situaciones difíciles y estresantes.

¿Identificas a alguien así? Posiblemente forme parte del listado de los signos más insensibles del Zodiaco.

Aries

Generalmente solo le importa lo que tenga algún efecto sobre él así que poco le interesa el bienestar de los demás. Es normal que no exprese lo que siente porque la realidad es que son de carácter muy duro y son pocas las situaciones o personas que llegan a tocar todas sus membranas.

Géminis

Si bien es un signo bastante comunicativo, no es común que se exprese a través de abrazos, besos y demás muestras de cariño. Es mejor para ellos demostrar su apoyo buscando soluciones, pero si se sienten amenazados pueden ser bastante hirientes.

También lee: ¿Cuáles son los signos más hirientes del Zodiaco?

Virgo

Es uno de los signos más fríos. Le cuesta expresar sus sentimientos y no muestra emoción ante alguna situación. La razón es porque son demasiado calculadores y analizan todos los ángulos de un acontecimiento; no actúan espontáneamente y son enemigos de la improvisación.

Libra

Parecen fríos porque prefieren guardar sus opiniones para evitarse un conflicto o pelea. Pero, cuando de decir las cosas de frente se trata, usan las palabras precisas sin importar que hieran a las personas. Son implacables en el arte de ignorar, si alguien les hace un mal, y muestran su actitud más insensible.

Capricornio

Es el signo con más frialdad del Zodiaco. No importa que sean familiares, amigos o pareja, tiene un corazón de piedra inquebrantable. Es como un témpano de hielo que no se derrite ante cualquier muestra de cariño. Esto se debe a que es muy desconfiado y prefiere no mostrar lo que siente para evitar ser herido.

Te puede interesar: ¿Frío o cliente? De qué lado está tu signo en el amor