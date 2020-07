El huracán Hanna toca tierra en Texas con fuertes vientos y lluvias

El huracán Hanna tocó tierra oficialmente el sábado justo al sur de Corpus Christi, Texas, en Padre Island a las 6 p.m. ET, con vientos máximos sostenidos de 90 mph.

Padre Island, Texas a few minutes ago as Hurricane Hanna approaches. #txwx #HurricaneHanna pic.twitter.com/Ks7aA2aAJI

Hanna puede causar inundaciones severas en el sur de Texas y sus vientos son peligrosos. Las advertencias de huracán y las advertencias de marejadas ciclónicas están vigentes para la costa del sur de Texas.

NEW: Hurricane Hanna EYE WALL intercept in Port Mansfield TX with minor structural damage in town. Waiting for the calm of the eye with BIRDS flying within! Tracking barometric pressure drop on @RadarOmega_WX sensor #HurricaneHanna pic.twitter.com/nQIPc4oZ0W

Hanna pasó de una tormenta tropical a un huracán mientras aún se agitaba en la costa de Texas el sábado, convirtiéndose en el primer huracán de la temporada de huracanes del Atlántico 2020, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Here are the 4 PM CDT Key Messages for #Hanna , which is nearing landfall along the Texas coast https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/Qlrf8tAJpl

Muchas partes de Texas, incluida el área donde Hanna llegó a tierra, han estado lidiando con un aumento en los casos de coronavirus en las últimas semanas, pero las autoridades locales dijeron que estaban preparadas para lo que la tormenta pudiera traer.

Satellite Here is a satellite loop of Hurricane #Hanna as it made landfall on Padre Island, Texas at 5pm.

(Now featuring the correct spelling of Padre Island) #TXwx pic.twitter.com/7Z0ZdL5Oxp

