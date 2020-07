Agente de oficina del Sheriff de LA y su hija adolescente mueren en accidente de tráfico

Un agente del departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) y su hija de 14 años murieron en un accidente de tráfico que tuvo lugar mientras la familia se encontraba de vacaciones en Oregon.

Dennis Gill iba acompañado también por su hijo menor, de 11 años, pero él sobrevivió. La madre de la familia y esposa de Gill al parecer no iba en el auto en el momento del accidente.

Gill empezó a trabajar en LASD en el año 2000. Desde entonces, según el departamento policial, ha estado asignado a tareas diversas que van desde custodiar el Centro correccional North County hasta patrullar en West Hollywood.

“Hoy nos entristece anunciar la trágica pérdida del agente Dennis Gill, que perdió la vida en un accidente de auto mientras no estaba de servicio. También murió su hija de 14 años. Compartimos nuestras más profundas condolencias”, escribió el sheriff angelino, Alex Villanueva, jungo a una foto de Gill.

Today, we are saddened to announce the tragic loss of Deputy Dennis Gill, who lost his life in an off-duty car accident, as did his 14 year old daughter. We share our deepest condolences. https://t.co/HOKSAZ5YNe pic.twitter.com/khWUKFOzwF

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) July 26, 2020