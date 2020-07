Sin puntos y sin ganador: Las polémicas reglas para el regreso de Mike Tyson al ring

Parece ser que el regreso de Tyson no será tan espectacular como se esperaba

Hace unos días se dio a conocer que el esperado regreso de Mike Tyson a los cuadriláteros se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en California, en una pelea ante Roy Jones Jr., e incluso se le vio a Iron Mike firmar el contrato mientras fumaba un cigarrillo aparentemente hecho de marihuana.

Este fin de semana, se dieron a conocer las reglas para este enfrentamiento y decepcionaron a más de uno, pues lejos de ser un encuentro de dos leyendas, aparentemente todo será una práctica de boxeo con sparrings de lujo.

En entrevista para BoxingScene.com, Andy Foster, director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California, reveló que se reunió con Tyson y Jones Jr. para definir las reglas del encuentro. La pelea tendrá una duración de 8 rounds de 3 minutos cada uno, ambos luchadores usarán guantes de boxeo de 12 onzas, no habrán jueces para puntuar la pelea y esta se desarrollará sin público a causa de la pandemia del coronavirus.

CSAC Andy Foster: We Can't Mislead Public That Mike Tyson vs Roy Jones Jr. Is Real Fight Posted by BoxingScene.com on Friday, July 24, 2020

“Tienen derecho a ganar, y todo este tipo de cosas. Tienen aproximadamente la misma edad. No podemos engañar al público ya que esta es una especie de pelea real. Pueden meterse un poco, pero no quiero que la gente salga lastimada. Ellos saben el trato. Pueden exhibir sus habilidades de boxeo, pero no quiero que hagan todo lo posible para lastimarse mutuamente. Van a entrenar duro, pero no deberían ir por un nocaut. Esta no es una pelea de tipo libro de registro. Este no es el boxeo del campeonato mundial en este momento. No es lo que es esto. La gente no debería ser eliminada. El público puede ver en qué forma se encuentran Roy y Mike”, comentó Foster.

Al no existir jueces ni puntaje, no habrá ganador en el encuentro, excepto si alguno de los dos noquea al otro.