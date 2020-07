VIDEO: Mike Tyson firma el contrato de su pelea contra Roy Jones Jr. mientras se fuma un cigarro de marihuana

Tras varias semanas de espera, finalmente se ha dado a conocer la fecha del regreso de Mike Tyson al ring. Será el próximo 12 de septiembre cuando Iron Mike se enfrente a Roy Jones Jr. en un combate de exhibición a 8 rounds que se realizará en California.

La tarde de este jueves, ambos boxeadores firmaron el contrato de la pelea durante una videollamada y se pudo notar que Tyson fumaba tranquilamente un cigarrillo de marihuana mientras ponía su rúbrica en el documento.

Both legends have now signed the contract Mike Tyson and Roy Jones Jr 🥊

Sept 12 #miketyson #royjonesjr pic.twitter.com/g0GStdyBkg

— HIPHOP CROWN NATION® (@HHCNation) July 23, 2020