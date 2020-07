Héctor Sandarti batió récord de rating en su debut en ‘Minuto Para Ganar VIP’

Dos meses después de su salida de 'Un Nuevo Día', confirma que es un talento que genera éxitos

Este domingo Héctor Sandarti hizo su tan esperado regreso a la pantalla de Televisa con ‘Minuto Para Ganar VIP’ con la gran sorpresa que en tan solo la primera emisión batió récords de rating, no solo frente a la competencia sino en la propia cadena.

Hablamos con Sandarti, quien se sentía aun dentro de un sueño: “Estoy extremadamente agradecido con Dios por la bendición de poder seguir haciendo lo que más amo. Con Televisa y Endemol Shine por la confianza. Y con el público que nos honra con su preferencia y apoyo”, nos dijo en exclusiva.

Este 2020 la vida de Héctor Sandarti se convirtió en una montaña rusa con una llegada sano y salvo. Recordemos que hace tan solo 2 meses, el 21 de mayo, recibió la noticia de que ya no formaría parte del equipo de ‘Un Nuevo Día’, el show de las mañanas de Telemundo.

¿La razón? Un nuevo cambio en el estilo del morning show en el que él no estaría encajando, por lo que después de dos años dentro de ‘Un Nuevo Día’, el 22 de mayo debió despedirse del público y de sus compañeros.

En aquel momento Sandarti confesó en un en vivo por sus redes sociales, que cuando ese viernes regresaba en su auto para su casa no podía parar de llorar.

“Me despido de mis compañeros, agarro mis cositas, me meto al coche… Ese momento en que te quedas solo, en que no hay nadie más que tú y te enfrentas a esa dura realidad, te impacta saber que esa, que fue tu casa todos los días, ya no va a ser. Ahí sí me destrocé y comencé a llorar como bebé, manejaba y veía nublado, me controlé un poco, me he pasado llorando como niño durante los 35 minutos del recorrido de Telemundo a mi casa…”, explicó en su momento.

Pero ese mismo día también, su manager, recibió el llamado de los ejecutivos de Televisa que lo querían de regreso a la que fue por muchos años su casa laboral.

Dos meses después, y con invitados participantes como Irina Baeva, Gabriel Soto, Paul Stanleyd y Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, se convirtió nuevamente en el hombre éxito de la televisión. Por eso le preguntamos:

-En tu último día en ‘Un Nuevo Día’, cuando ibas llorando en tu auto, ¿te podías imaginar que dos mes después pasarías a ser la cara del show de mayor rating?

“¡Claro que no!… Esa tarde solo pensé en lo que dejaba atrás. Hoy ya no es así, veo lo que está pasando y todo parece tener sentido. Siempre lo dije, hay un plan perfecto que está ahí esperando por ti, solo debes fluir y dejar ir. Hoy me queda más claro que nunca. Solo puedo ver al pasado con agradecimiento y al futuro con emoción y ganas de seguir dando lo mejor”.

Este será tan solo uno de los shows que Televisa tiene pensado para Sandarti, el próximo año lo veremos conduciendo un reality de cocina.