El Barcelona se somete al estricto “Plan Champions” para ganar su título más deseado

Solo le queda un sueño al Barcelona: ganar la Champions League y por primera vez en muchos años luce muy lejos del nivel que se necesita para ganarla, pero es un hecho que lo va a intentar y que con Leo Messi en la cancha, cualquier cosa puede pasar.

El Barça necesita ganar 4 partidos para conseguir el título más difícil de la temporada y para ello se preparará a todo gas pero con precaución: Luego de hacerse las respectivas pruebas de COVID-19, el cuadro catalán vuelve hoy a los entrenamientos que serán más cortos debido al calor veraniego de la Ciudad Condal. Ningún trabajo superará los 60 minutos de duración y habrá permanente hidratación.

⚽️ Se terminaron las vacaciones: después de una semana de descanso, Messi y el resto del plantel del Barcelona pasaron por el club para realizarse los test del Covid-19. Este martes comenzarán las prácticas para el 8/8 vs. Napoli. https://t.co/ze8thX4f7C

Quique Setién sabe que una ligera lesión de sus hombres clave puede significar una eliminación temprana del torneo, por lo que habrá un 10% menos de carga física y cada tres días habrá una sesión más relajada para no sobrecargar los músculos.

El equipo se someterá incluso a una estricta dieta basada en pescado, alta en Aceites Omega 3 y baja en grasa; además de un régimen de descanso en el que los jugadores tendrán que dormir al menos 7 horas por noche y una siesta luego del almuerzo.

No olvidar que para el Barcelona vs Napoli por la vuelta de los octavos de final de Champions League, culés no podrán contar con:

Sergio Busquets

Arturo Vidal pic.twitter.com/5mXJm72WKr

