Piloto aterriza una avioneta de emergencia en la Autopista 5 cerca de San Clemente

Un piloto realizó un sensacional aterrizaje de emergencia el pasado lunes y lo hizo con éxito al lograr poner a salvo la aeronave tras tocar tierra en los canales del Freeway 5 en el sur de California.

La Policía de Caminos de California (CHP) informó del incidente y aseguró que no hubo heridos y que la avioneta aterrizó de forma segura sin golpear a ningún vehículo a la altura de San Clemente, California en los canales con dirección sur de la autopista.

I-5 SB south of Basilone. Use caution in the area and expect delays. Airplane landed on the freeway due to mechanical failure. No injuries, no vehicles hit. Plane is fully on right shoulder. Unknown duration for removal. Stay safe. pic.twitter.com/3Gb5YTu20M

— CHP OCEANSIDE AREA (@CHP_Oceanside) July 27, 2020