Falleció la madre del alcalde de Long Beach tras perder la batalla contra el coronavirus

El alcalde de Long Beach, California, Robert García, el primer inmigrante latino y gay elegido para ocupar esta posición en una de las ciudades más populosas del condado de Los Ángeles, informó este lunes que su mamá perdió la batalla contra el coronavirus.

“Con profunda tristeza comparto que mi madre, Gaby O’Donnell, falleció debido a complicaciones del COVID-19. Mi hermano y yo estamos desconsolados”, dijo García en su mensaje.

It is with deep sadness that I share that my mother, Gaby O’Donnell, has passed away due to complications from COVID-19. My brother and I are heartbroken. Our mother was the kindest and most compassionate person we’ve ever known.

— Robert Garcia (@RobertGarciaLB) July 27, 2020