Sale de Suelta La Sopa y la mamá de Carolina Sandoval rompe el silencio y da la cara por su hija

El veneno de Carolina Sandoval, también conocida como "La Venenosa Sandoval" parece haber llegado a su fin, tras su salida de Suelta La Sopa

“Esa hija mía, María Carolina Sandoval Guzmán la abrazo, la abrazaré y estaré con ella para todo y ella conmigo“, dijo doña Amalia de Sandoval, mamá de Carolina Sandoval a través de “El Trasnocho con Caro”, programa que la Venenosa Sandoval transmite a través de Instagram.

La mamá de la antigua conductora de Suelta La Sopa ha dado la cara por su hija para confirmar su diagnóstico con Parkinson y además exponer todas las bondades y cualidades de la venezolana, que durante varios días ha sido noticia debido a que a partir de esta semana ella ha dejado de ser parte del programa de farándula que se transmite por Telemundo, Suelta La Sopa.

¡Carolina Sandoval ya no forma parte de Suelta La Sopa!

Días atrás la venezolana hizo un en vivo para explicar las razones por las cuales no conducía el programa desde el set de grabación. Básicamente expuso que su miedo era por el COVID-19 y reveló que le preocupaba llevar el virus a su hogar, en donde también vive su mamá, quien recientemente fue diagnosticada con Parkinson.

Su declaración desató un ola de rumores y al parecer generó descontentó en la producción del show que se transmite por Telemundo. Razón por la cual, se dice que hoy -martes- Suelta La Sopa confirmará la salida de “La Venenosa”.

Las verdades de la mamá de Carolina Sandoval

“Hoy quiero hablarles de corazón de lo que está pasando en nuestra casa y confirmarles que me diagnosticaron con la enfermedad de Parkinson”, escribió Doña Amalia de Sandoval.

“Una charla desde mi experiencia como mujer, maestra, mamá y abuela. Este diagnóstico lo hago público con el fin de ayudar a despertar conciencia para que otras familias latinas que están pasando por lo mismo, no se sientan solas. Y por cierto, que juntos podamos aprender sobre el tema poco a poquito, porque tampoco se mucho… y como luchar para salir adelante”.

“Se que Dios tiene un propósito para todos y eso es algo que le he inculcado a mis hijas, nietas, nieto y mis hijos políticos, que se embromaron desde que se casaron con mis hijitas. Y otra cosa que hoy espero, es que su preocupación por mi estado de salud no les afecte su día a día. Estoy segura que juntos saldremos adelante 🙌 Mis amores, recuerden que siempre la familia es lo primero”.

En el vídeo la mamá de Carolina Sandoval reitera todo su apoyo para “La venenosa”

Doña Amalia de Sandoval dice: “Mi hija tiene un corazón maravilloso”. “Les digo todo esto porque así como hay gente que escribe cosas bonitas, también hay gente que escribe cosas que no son. Pero eso no importa, porque uno no le tiene porqué gustar a toda la gente, ni lo que nosotros hacemos le debe gustar a todos. Pero a la hora de escribir, escriban cosas que sean verdad”, exclamó doña Amalia, quien aseguró que su hija está totalmente pendiente de su salud, confirmando así que su hija era capaz de hacer cualquier cosa por ella.

Para todos aquellos que critican a su hija, sin conocerla les dijo: “Ustedes no la conocen. No todo al que aparece en las redes ustedes lo conocen”.

“Nosotros no nos debemos convertir en jueces. Porque qué triste es cuando nos volvemos jueces de alguien que no conocemos”, reflexionó. “Esa hija mía, María Carolina Sandoval Guzmán la abrazo, la abrazaré y estaré con ella para todo y ella conmigo”, sentenció.