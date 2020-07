Al aprobar la Proposición 16, California se alineará con el resto del país

Vivimos tiempos extraordinarios que nos desafían de grandes maneras: primero está la forma en que nos desempeñamos en respuesta a la crisis de salud pública causada por COVID-19. También, en como enfrentar la cuestión de cómo nos tratamos y nos vemos unos a los otros a raíz de una protesta internacional que demanda justicia social y derechos civiles.

La forma en que navegamos estos dos desafíos puede transformar para siempre nuestra vida cotidiana, si aprovechamos al máximo las opciones que tenemos ante nosotros.

Al igual que las diversas comunidades se han unido para exigir el fin de sistemas que señalan, oprimen y niegan la equidad en la educación y las oportunidades profesionales para personas de color, en California tenemos la oportunidad de volver a unirnos al conjunto de estados que brindan apoyo sistémico para promover la equidad si la Propuesta 16 se aprueba en noviembre.

Cuando pienso en mi trayectoria profesional, a principio de los 80, programas y normas que toman en cuenta la raza, comúnmente conocidos como “Acción Afirmativa”, me abrieron extensas oportunidades. ¡A mí, una inmigrante y aprendiz de inglés! Comenzando por el programa Pell Grant y otro que permitía estudio y trabajo simultáneos para pagar la universidad; luego con la Beca de Oportunidad para Minorías de Lilly Foundation, que sustentó mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison –estos programas son los cimientos del trabajo que desempeño hoy en la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA).

Estoy siempre agradecida de que normas como la acción afirmativa iluminaron estas oportunidades y me permitieron desarrollar el potencial que yo tenía desde joven.

Sin embargo, la Proposición 209 revocó todo esto en California, pues en 1996 eliminó la acción afirmativa y prohibió a las instituciones estatales considerar la raza, la nacionalidad y género en la educación y la contratación, ignorando el racismo, el sexismo y el privilegio incrustado en nuestros sistemas y estructuras sociales. En lugar de asumir que el tiempo cambiará los sistemas, debemos entender que los últimos 24 años han demostrado que esa asunción es errónea.

Este 3 de noviembre tenemos la oportunidad como estado, con la Proposición 16 (Prop 16), de rectificar el error de cálculo que cometimos al haber apoyado la Proposición 209. Esta propuesta aumenta la igualdad de oportunidades para todos al restablecer la Acción Afirmativa en California, lo que permitiría a instituciones considerar la raza en puestos de educación pública, contratos del estado y trabajos públicos. Sin cuotas

La junta directiva de CCSA respalda unánimemente la Proposición 16 por varias razones.

Las escuelas chárter, que atienden a una alta proporción de estudiantes afroamericanos y latinos, están comprometidas en fomentar la equidad, las oportunidades y cualquier cuestión que avance las causas de justicia social y derechos civiles que ayudan a nivelar el campo de juego para nuestras comunidades más vulnerables. Nuestras escuelas públicas chárter de California tienen un récord bien establecido de proporcionar la educación de alta calidad que estudiantes en comunidades que históricamente han sido desatendidas se merecen.

Con la investigación en el 2019 que comisionamos en CCSA, Charting the Course to Equity: K-12 Leaders of Color & Student Success, aprendimos que el rendimiento de los estudiantes de color mejora en respecto a lo académico, en superación, y hasta en las tasas de suspensión, para los alumnos que asisten a una escuela pública dirigida por un educador de color. Los resultados sugieren que las prácticas de contratación y representación son muy importantes en lo que se refiere al aula.

La Proposición 16 ayudaría a diversificar la fuerza laboral de educadores en California para que represente mejor a la diversa población estudiantil del estado al promover activamente la igualdad de oportunidades en la educación pública para mujeres y personas de color.

California es un estado de mayoría “minoritaria” y la quinta economía más grande del mundo. Sin embargo, la disparidad en los lugares de empleo y en las oportunidades educativas para las comunidades de color es innegable.

Son ya cuarenta y dos estados en Estados Unidos que consideran el género, la raza y el origen étnico al tomar decisiones en cuanto a contratos gubernamentales, admisiones a la universidad y oportunidades de trabajo. Es hora de que la Proposición 16 alinee a California con el resto del país.

Para obtener más información sobre la Propuesta 16, visita: voteyesonprop16.org. Puedes obtener más información sobre las escuelas públicas chárter de California siguiendo CCSA en Twitter @CALcharters.

Myrna Castrejon es la presidenta y CEO de la Asociación de Escuelas Charter de California.