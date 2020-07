Arrestan a un guardia de seguridad y a una madre, ambos hispanos, por un tiroteo en Miami en el que hirieron a dos niñas

Leonardo Morales trabajaba como guardia de seguridad en los Distribuidores Rey Chávez, un mercado de Hialeah, cuando vio a un hombre corriendo con alrededor $200 en colas de langosta. Le dijo a los detectives que corrió tras él.

Cuando el hombre se metió en un automóvil y se alejó, los detectives explicaron que Morales les dijo que decidió disparar su arma. Los detectives dijeron que una niña de 6 años recibió un disparo en la rodilla derecha y que su hermana de 8 años sufrió un corte en el muslo derecho después de que se rompiera la ventana de un automóvil.

Su madre llegó al Centro de Trauma Ryder del Jackon Memorial Hospital con la ropa de ambas manchada de sangre. Ella les dijo a los oficiales del Departamento de Policía de Miami-Dade que habían sido víctimas de un tiroteo en Brownsville, pero cuando los agentes no pudieron encontrar los casquillos, les dijo que estaba en Hialeah.

Oficiales del Departamento de Policía de Hialeah arrestaron a la madre y al guardia de seguridad el miércoles. Están buscando a “Mark”, el hombre que supuestamente robó las colas de langosta.

