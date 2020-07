Incautan en LAX más de 3,500 artículos de diseñador de contrabando provenientes de China

Miles de artículos de presuntas marcas de diseñador fueron incautadas en un cargamento de contrabando proveniente de China trans una inspección de agente aduanales y de importación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

❗️NEWS RELEASE❗️Over 3,000 pieces of counterfeit handbags,shoes, watches,sunglasses,purses,sandals, T-shirts and ball caps in a single shipment valued at $1.8M USD was seized @CBPLosAngeles mail facility. #MondayMorning pic.twitter.com/28saAKQ0zs

— Port Director LaFonda D. Sutton-Burke (@CBPPortDirLAX) July 27, 2020