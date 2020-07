La tormenta tropical Isaías llegaría al sur de la Florida el fin de semana

Los expertos meteorológicos avisan que el ciclón se va a fortalecer en las próximas horas

El sur de la Florida está en el cono sobre un potencial ciclón que se pronostica que se convertirá en la tormenta tropical Isaías. La perturbación estaba a 150 millas al sureste de St. Croix sobre las 11 de la mañana del miércoles, con vientos sostenidos de 45 millas, según informó el Centro Nacional de Huracanes.

Fuertes lluvias y rachas de vientos han continuado extendiéndose sobre las Islas de Sotavento. Desde entonces, el gobierno de Barbados suspendió la Advertencia de Tormenta Tropical para Dominica.

A tropical system bringing heavy rain to the Caribbean could soon form into Tropical Storm #Isaias. Its long-term forecast and possible U.S. impacts remain highly uncertain: https://t.co/Xq0HaLbjyM pic.twitter.com/U8oYFJ5q9n — The Weather Channel (@weatherchannel) July 29, 2020

Si bien el sistema tiene las velocidades del viento necesarias para clasificar como tormenta tropical, los cazadores de huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea lo investigaron el martes y no pudieron encontrar un centro bien definido. Se espera que investiguen nuevamente en las próximas horas para dar más información al respecto.

Los expertos meteorológicos dicen que se espera un cierto fortalecimiento durante las próximas 24 horas, y que es probable que el sistema se convierta en una tormenta tropical en algún momento de hoy miércoles.

South Florida is in the cone for what’s likely to become Tropical Storm Isaias https://t.co/4qITCs73Yy — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) July 28, 2020

Si eso pasa recibirá el nombre de Isaías, aunque ahora se le denomina Potencial Ciclón Tropical Nueve.

Here are the 11 AM AST Wednesday Key Messages for Potential Tropical Cyclone Nine. The full forecast can be found at: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iQqos5Ow0b — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 29, 2020

El sistema se está moviendo hacia el oeste-noroeste a unas 23mph, y la trayectoria pronosticada se mueve a través de las Islas de Sotavento, cerca o sobre las Islas Vírgenes y Puerto Rico.