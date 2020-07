Empleados de aeropuerto unidos para buscar a “perro” perdido de un niño de seis años, ¡consiguen encontrarlo!

El perro de peluche de un niño pequeño vivió una gran aventura que, por suerte, terminó bien gracias a los empleados del aeropuerto que ayudaron a encontrar al dueño del juguete.

El personal del Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky publicó fotos del “perro perdido” en su página de Twitter, buscando a su dueño.

We think this guy missed his flight at CVG this morning! We found him hanging out by Starbucks outside of our security checkpoint.

Look familiar? Help us share so we can get him home. 🐶 #CVGnext #airporttwitter pic.twitter.com/3aIQce0fbQ

— CVG Airport (@CVGairport) July 14, 2020