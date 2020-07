Jacky Bracamontes quiere que sus hijas regresen a la escuela, pero reconoce que aún no es el momento

La conductora de La Voz de Telemundo, reconoce no tener mucha paciencia, sin embargo sabe que debido al coronavirus no puede exponerlas a volver a clases, aún cuando las escuelas ya lo estén permitiendo

Jacky Bracamontes regresa como presentadora a “La Voz US” (Telemundo), con la etapa final de la competencia en Estados Unidos. El show tuvo que ser cancelado hace unos meses cuando comenzó la pandemia y ahora que han tenido tiempo de organizarse, lo retoman.

La mexicana ha respondido a la pregunta que todos se hacen cuando un programa de televisión regresa al set de grabación: “¿Qué es lo que no se ve delante de cámaras? ¿Cómo han podido regresar a las grabaciones?”.

Sobre esto la protagonista de “Sortilegio” dijo: “Cada semana nos van a hacer las pruebas a todos para estar tranquilos de que estamos bien. Obviamente, el distanciamiento social, usar mascarillas todo el tiempo, la gente esencial es la que está en el foro. Se están tomando todas las medidas y Dios quiera que todo salga bien”.

La conductora de La Voz de Telemundo también ha hablado de cómo está ella a nivel personal y cómo está sobrellevando ella y su esposo el hecho de tener a sus hijas todo el tiempo en casa, sin poder volver a sus labores cotidianas como estudiantes, sobre todo ahora que comienza el curso escolar a finales de agosto y que muchas escuelas dan la opción de escoger entre llevarlos o dejarlos en casa aprendiendo online.

“A mí me encanta que vayan a la escuela por la convivencia con sus compañeros. Las misses las aman, ellas se desenvuelven de otra manera y la verdad es que yo trato de ser buena mamá, pero buena maestra no soy, no estudié para eso y no tengo tanta paciencia como las maestras”.

“Y además mis hijas se confían, porque “ay, es mi mamá”, en cambio a la maestra le tienen otro tipo de respeto en la escuela; entonces, me encantaría que fueran a la escuela, pero hoy, si me hacen una encuesta digo que no, primero está protegerlas a ellas, protegernos a nosotros y en especial a mis papás y a mi suegra“.