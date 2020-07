Suzy Cortez ha recibido fuertes amenazas de muerte 

Suzy Cortez es una de las modelos eróticas más conocidas a nivel internacional. Sobre todo porque a través de su sensualidad le ha gritado al mundo que es muy fanática del FC Barcelona, así como de su astro el capitán del equipo, Lionel Messi.

Hace unas horas sostuvimos una breve conversación con la modelo de origen brasileño en donde nos confirmó que ha sido víctima de amenazas de muerte.

Según sus propias palabras: “Me amenazaron de muerte en el condominio donde resido. Llamaron a mi intercomunicador el martes por la noche“.

Debido a las amenazas y como era de esperar Suzy se presentó ante la policía para hacer la denuncia pertinente. “Fui a la policía y contraté guardias de seguridad“.

A través de sus redes sociales también dio a conocer la noticia, ya que incluso visitó un programa de televisión en su natal Brasil, para denunciar los hechos que está viviendo en estos momentos. “hablaré en vivo @cidadealerta sobre el caso de acoso y amenazas que estoy sufriendo en el condominio donde vivo en Brasil”, escribió la carioca.

En el vídeo también dijo lo siguiente: “Agradezco mucho por las oportunidades para mí. Hablaré en una entrevista sobre el acoso de amenazas que he sufrido en mi condominio”.

Assistam vou falar ao vivo no @cidadealerta sobre o caso de assédio e ameaças que estou sofrendo no condomínio onde moro no Brasil. #CidadeAlerta https://t.co/DijfZxdUdY pic.twitter.com/UEg5dXsgCM

— Suzy Cortez (@SuzyCortez_) July 30, 2020