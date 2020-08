Carolina Sandoval confirma que la despidieron por teléfono, pero que antes se enteró por redes sociales

La Venenosa también destacó que a la fecha no ha recibido ni una llamada o carta de aquellos que alguna vez compartieron en su casa, "ni siquiera para darme las gracias por haber trabajado con -ellos-"

“La verdad es que me enteré que no estaba más en el lugar que estuve durante siete años -Suelta La Sopa- por las redes sociales y por la televisión. Y luego lo confirmaron por teléfono, para que sepan. Y no me mandaron aunque sea una cartita”, dijo Carolina Sandoval a través de “El Trasnocho con Caro”. La conductora aseguró que en esa transmisión sería la última vez que ella mencionaría el nombre de su antiguo programa.

“Fui muy feliz en el tiempo que se utilizó mi presencia -en Suelta La Sopa”, expuso Carolina, quien además recalcó: “No estoy ardida, pero ya sabrán… Y espero que sigan disfrutando con mis “Almuerzos con Caro”, con todas las celebridades y artistas que han marcado mi teléfono y que reciben con gusto mis invitaciones, porque ahora es cuando hay veneno”.

Carolina Sandoval también ha revelado que hasta el momento no ha recibido ni una llamada de todos aquellos amigos o compañeros que alguna vez la acompañaron a uno de sus asados o “arepadas”. Destacó que tampoco ha recibido una carta o una noticia aunque sea para darle las gracias por haber trabajo con ellos.

Tras su dura revelación, que ella se ha tomado con humor, aseguró que en sus trasnochos no se miente, razón por la cual alega que su declaración no lleva mentira.

También explicó que de Telemundo sí ha recibido llamadas, más no de la agencia que produce Suelta La Sopa, que es High Hill Entertainment, para quienes trabajó durante siete años.

Cabe recalcar que el productor principal de “Suelta la sopa” Carlos Mesber, es el padrino de su hija Amalia Hernández.