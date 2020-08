Se revelan detalles del choque que le quitó la vida al boxeador Travell Mazion, amigo de Óscar de la Hoya

Hace un par de semanas se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Travell Mazion, joven promesa del boxeo estadounidense. Tras su muerte, su amigo Óscar de la Hoya mandó sus condolencias mediante la cuenta de twitter de Golden Boy Boxing.

We at Golden Boy are deeply saddened by the tragic passing of @black_magic92. He was a kind, charismatic young man who lit up every room he walked into and brought excitement to fans inside the ring. We send our heartfelt prayers and thoughts to his family. May he R.I.P. 🙏🕊️ pic.twitter.com/CLmkU7lkf9

