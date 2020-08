Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a Dante a un año de su muerte

View this post on Instagram

Mi amor chiquito Gracias gracias por darme la fuerza de seguir para tu hermano y su papá te extraño muchísimo pero se q donde estás está mucho mejor q con tu familia, mami te amaaaaa @yeyito_kellerman Pequeño Dante ahora que cumples 1 año desde que alzaste tus alas no quiero perturbar tu descanso, duerme tranquilo mi niño hermoso, haz tus travesuras con alegría, ahora juegas con otros angelitos tan bellos como tu.. Recuerda desde el cielo a tus padres de la tierra y a nosotros no nos olvides 🙏👼 tu que estas en brazos de Jesús conversa con el para que nos de consuelo a todos los que te amamos 🙏🏻✨ porque aun que pase el tiempo siempre seras Nuestro pedacito de cielo, nuestro hermoso bebe guerrero! #1Año #AngelDante