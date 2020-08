Nuevo incendio forestal avanza rápidamente en Santa Clarita

El #ElsmereFire inició este mediodía en una ladera en Newhall Avenue cerca de la Autopista 14 y se encuentra en estado de alarma 3

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles informó a través de una publicación en Twitter acerca de un nuevo incendio forestal que avanza con rapidez en el área de Santa Clarita.

Cerca de las 2 de la tarde de este lunes, las autoridades informaron de un incendio de unos tres acres que iba avanzando hacia la cima de la montaña. El incendio ha sido bautizado con el nombre de #ElsmereFire.

**UPDATE** A 3rd alarm response has now been requested for the #ElsmereFire . @Angeles_NF is assisting L.A. County Fire units.#LACoFD — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) August 3, 2020

El incendio escaló rápidamente a una longitud de 100 acres y actualmente en encuentra en alerta número 3. Además, el trafico con dirección norte en la Autopista 14 está restringido por razones de visibilidad del camino.

The #ElsmereFire has closed the northbound 14 Freeway and forced evacuations in the Newhall area. Details: https://t.co/k9iaTaa5Ds pic.twitter.com/Gx3wxmFPiU — KTLA (@KTLA) August 3, 2020

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles informó que está enviando asistencia para combatir el incendio.

Una fuerte ola de calor azotó durante el fin de semana al sur de California y con ella vino el que hasta ahora ha sido el incendio forestal más grande de la temporada el #AppleFire, que se mantiene ardiendo en el condado de San Bernardino y que ha forzado más de 8,000 evacuaciones.

#AppleFire Update The fire is now 26,450 acres and remains at 5% containment. The fire continues to move north and east and there were multiple spot fires overnight on north side. We remain in unified command w/ @CALFIRERRU, @RSO, @SBCOUNTYFIRE, @sbcountysheriff, @CHP_HQ. pic.twitter.com/czzbft1ZLO — San Bernardino National Forest (@SanBernardinoNF) August 3, 2020

