De un gigante a otro: Gianluigi Buffon envía emotivo mensaje a Iker Casillas por su retiro

Después de 21 años de una exitosa carrera en la que ganó absolutamente todas las competiciones posibles, Iker Casillas, portero del Real Madrid, Porto y la Selección de España, anunció este martes su retiro de las canchas.

Durante su carrera, el arquero español tuvo una sana rivalidad deportiva con el guardameta italiano Gianluigi Buffon y ambos son considerados como los arqueros más importantes de su generación. Tras anunciar Iker su retiro, el aún activo Buffon tomó sus redes y mandó un emotivo mensaje a su ex rival.

They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.

Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 4, 2020