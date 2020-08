Desolada: Ninel Conde ha perdido la custodia de su hijo Emmanuel

View this post on Instagram

Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podía contagiarlo de Covid y en un convenio con una firma presuntamente FALSIFICADA y nisiquiera ratificado . Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo Y ME IMPIDE ESTAR CON EL Recordando que nisiquiera fui notificada de esta medida hace ya 4 meses. Hoy confirmo una vez más mi teoría que la impunidad en mi país está más fuerte que nunca . El tener relaciones en la política en este caso como el lo dice a TODO MUNDO con la cancillería de Mexico consigue alejar a un hijo de su madre y peor aún alinearlo al grado de no querer ni hablar con ella por videollamada. A Dios le dejo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se acomodará y mi pequeño conocerá la verdad y quien en realidad le quito a su madre en los años más importantes de crianza.