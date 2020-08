Joven policía se suicidó en Queens tras discutir con su novia

Richard Catapano, agente de la policía de Nueva York, se disparó fatalmente en la cabeza la madrugada del domingo en Queens (NYC), estando fuera de servicio.

Los primeros en responder encontraron a Catapano herido de gravedad en el pasillo de su edificio residencial, en la calle 23 cerca de la 31 avenida en Astoria, alrededor de la 1:50 a.m., dijeron las autoridades.

Sucumbió a sus heridas horas después en el Hospital Elmhurst, dijeron las fuentes. Estaba asignado al Recinto 73º en Brownsville (Brooklyn) y tenía cuatro años en NYPD.

Cometió el acto mientras estaba con su novia, con quien había discutido poco antes de la muerte, dijo a las autoridades un amigo que estuvo con ellos.

Es al menos el tercer policía de la policía de Nueva York en morir por suicidio en 2020.

En febrero, el veterano detective Paul Federico se quitó la vida dentro de su hogar en Queens. Al mes siguiente, una policía de tránsito de la policía de Nueva York se disparó en la comisaría de Central Park.

NYPD ha activado una gran cantidad de recursos de salud mental, ya que fue sacudido en 2019 por 10 suicidios entre miembros en servicio activo y dos retirados, el doble del número típico durante un año, recordó New York Post.

En la vecina Nueva Jersey, el veterano policía Daniel Pagnotta III se suicidó la semana pasada disparándose.

