Policía y Sheriff de Los Ángeles niegan vínculos con fiesta realizada en bar de Hollywood

Después de recibir críticas y cuestionamientos por una supuesta fiesta en principio relacionada con el Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD), la agencia ha salido a desmentir las acusaciones.

Tanto el LASD como el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), han negado estar relacionado o haber organizado una fiesta en el bar Sassafras Saloon el pasado viernes 31 de julio. Los videos habrían sido difundidos por la organización Knock.LA en sus redes sociales.

We found out the LA's Sheriff's Department (@LASDHQ) was having a party tonight at @SassafrasHW in Hollywood. Several men we believe to be deputies identified themselves by name and verbally confirmed they were attending an LASD function. pic.twitter.com/OQRcPDvGlk

— KNOCK.LA (@KNOCKdotLA) August 1, 2020