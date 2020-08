Arrestan a hombre que se hacía pasar por policía y tenía una metralleta y un arma cargada

El pasado viernes un oficial del Departamento de Policía de Upland (Upland PD), una ciudad del condado de Los Ángeles, realizó una detención de rutina por una infracción de tráfico y descubrió que el hombre se hacía pasar por policía y estaba fuertemente armado.

Tras la infracción, el oficial Santana de Upland PD, detuvo a un auto modelo Dodge Charger color negro totalmente transformado con un parachoques estilo policía, antenas falsa en el techo y una luz led de color azul y blanca que simulaba la indumentaria de los agentes de la ley.

Ofcr. Santana stopped a veh for a traffic violation. The all-black Dodge Charger with a police style push bumper, fake antennas on the roof, white & blue LED light system. The officer found two LE badges in the center console in addition to a shotgun, AR-15 rifle, & loaded gun. pic.twitter.com/ZbpEo5J1LI

