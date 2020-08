Departamento de Salud de Los Ángeles no considerará otorgar permisos de apertura a las escuelas

A través de un comunicado el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó que no considerara ninguna petición para la reapertura de las escuelas por recomendación estatal.

A pesar de que recientemente habían presentado una guía para determinar y otorgar permisos especiales a ciertos distritos escolares, el departamento no aprobará ninguna solicitud por el momento.

El departamento asegura que las nuevas recomendaciones del Departamento de Salud de California, requiere que los condados tengan 200 o menos casos por cada 100,000 habitantes para considerar el regreso a las aulas de estudiantes en grados TK-6.

#PressRelease Los Angeles County Will Not Consider School Re-opening Waivers, Per State Guidance. View https://t.co/0dHQdvjY5j for more. #COVID19 pic.twitter.com/pIPIMHQ3nL

— LA Public Health (@lapublichealth) August 4, 2020