Mueren tres adultos y dos niños en incendio en barrio latino de Denver

La policía de Denver investiga este miércoles el incendio, al parecer originado de manera intencional, de una vivienda en un barrio latino y que ha ocasionado la muerte de tres adultos y dos niños, además de heridos de gravedad.

A través de su cuenta en Twitter, el Departamento de Policía de Denver (DPD) informó que el incendio de la casa en el barrio de Green Valley Ranch, en el este de la ciudad, comenzó poco después de las 3 de la madrugada.

#DenverFireDepartment responded to 5312 N. Truckee & found a heavily involved fire. Unfortunately 5 fatalities were found in the home. Fire Investigators are working to determine cause with @DenverPolice.

A Press Conference is scheduled at 7am at that address @CityofDenver pic.twitter.com/Vhsf2rzCWQ

— Denver Fire Dept. (@Denver_Fire) August 5, 2020