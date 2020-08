¡Toda una estrella! Bárbara Camila, la hija de Carolina Sandoval, debuta como conductora y enloquece a los fans

View this post on Instagram

Mi amor, mi bella @barbaracamilas , mi todo, mi mejor maestra de vida, mi niña chiquita así estes a punto de celebrar tus 17 en agosto ☀️🌟🌙…de hecho hay tanto por lo que debemos agradecer que no paro de darle gracias a Dios por todo y cuánto nos ha puesto en nuestro camino, porque mi vida linda de lo bueno hemos sabido sacar buenos frutos, de lo malo hemos aprendido a ser fuertes y cada día con nuestra familia caminamos agarrados de la mano del #todopoderoso 🙏🏻 y esa en mi mayor bendición, te amooooo. Firma Tu mami . .. … …. . #cosasquesientecaro #vacasconcaro #carosandoval #madred2 #love