Hombre de Florida escupe a un niño que no quería quitarse la mascarilla

Un hombre de Florida fue arrestado después de que la policía lo acusara de haberse enfrentado a un niño que iba con mascarilla en un restaurante. Lo peor de todo, según reza el informe policial, es que el acusado escupió a la cara del niño cuando el pequeño se negó a quitarse el tapabocas.

La policía de Treasure Island dice que Jason Copenhaver, de 47 años, se acercó a la mesa del niño el domingo y le pidió que se quitara la máscara.

Another Trump supporter has been arrested for assaulting a child.

Police said 47-year-old Jason Copenhaver spotted the boy sitting at a table wearing a mask and told the child to take it off, reported WTVT-TV.https://t.co/Vssn551noY

— LiA (@LibsInAmerica) August 5, 2020