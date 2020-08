Medio millón de casos en Florida y hoy se suman 225 nuevas muertes por coronavirus

Florida ha superado los 500,000 casos de COVID-19 y ha reportado 225 nuevas muertes por este virus, según ha dado a conocer el Departamento de Salud de este estado.

El denominado “Estado del Sol” también ha agregado 5,409 casos nuevos. Los nuevos casos reportados el lunes (4,752), martes (5,446) y miércoles fueron los más bajos desde finales de junio, pero se producen después de un fin de semana en el que los centros de prueba de coronavirus han sido cerrados debido a la tormenta tropical Isaías.

Florida ahora cuenta con 502,739 casos confirmados y 7,627 muertes de residentes atribuidas al nuevo coronavirus desde el inicio del brote. Las nuevas muertes anunciadas el miércoles incluyen 51 en el condado de Miami-Dade, 18 en el condado de Broward, 21 en el condado de Palm Beach y ninguna en el condado de Monroe.

La semana pasada, Florida estableció récords de muertes. El martes fueron 186, el miércoles 216, el jueves 253 y el viernes 257. Los fallecimientos anunciados en un día determinado no necesariamente se han producido en las últimas 24 horas.

ICYMI: The Trump admin singled out Texas & Florida to get full federal $ for their National Guard's coronavirus relief work, while cutting funding back 25% in all other states. They gave no explanation, prompting accusations of political favoritism. https://t.co/Ohl8v71DHq

— Alice Miranda Ollstein (@AliceOllstein) August 5, 2020