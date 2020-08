Los 5 ejercicios con los cuales, según Harvard, garantizarás perder peso

Con ellos garantizas trabajar prácticamente todo el cuerpo y quemar más calorías

Comer bien no es suficiente si se quiere perder peso; también se requiere que hagas ejercicio de manera regular y con disciplina; sin embargo, si se hacen con malas técnicas podrías provocarte alguna lesión o bien, obtener no necesariamente los resultados que tanto has esperado.

Sobre el tema, la Universidad de Harvard llevó a cabo un estudio multinivel mediante el cual se analizaron varias rutinas de ejercicio para así poder determinar cuáles ayudan a que se tenga una mejor condición, así como a perder peso de forma más eficiente.

El resultado de este estudio indicó que son 5 tipos de ejercicio con los cuales obtendrás los mejores resultados. Estos son:

Natación

Es uno de los ejercicios más completos debido a que la mayor parte de los músculos del cuerpo se mueven a la par y en coordinación. Además, la energía que se utiliza para mantenerse a flote culmina en un trabajo calórico importante.

A esto se debe añadir que el agua ejerce una resistencia que no implica un impacto en contra del cuerpo humano, lo cual es beneficioso para las articulaciones, las cuales no tendrán lesiones graves, pese a que se está ejerciendo un trabajo calórico y además un mejoramiento del sistema cardiovascular.

Tai Chi

Implica un entrenamiento exhaustivo y completo que combina los movimientos del cuerpo con la paz mental y la relajación.

Su mayor beneficio viene de la respiración, la coordinación y la consciencia del cuerpo humano con el espacio para llevar a cabo un mejoramiento de la condición física.

Entrenamiento de fuerza

Los entrenamientos de este tipo son de los más socorridos, ya que el utilizar el peso de cada uno es una estrategia que sirve para controlar la intensidad y la fuerza con la que se realiza cada repetición.

Los rutinas fullbody, el crossfit o algunas prácticas con calistenia son buenos para mejorar la resistencia, la fuerza y además llevar a cabo un consumo calórico importante para todas las personas.

Caminar

Aunque pareciera simple, este tipo de actividad tiene diversos beneficios en cuanto al ritmo cardiaco, el mejoramiento de los músculos, la circulación y además en el sistema cardiovascular.

Sin embargo, se debe tener un control de cuántos kilómetros se recorren, la velocidad, así como el tipo de suelo que se recorre y el tipo de calzado que se usa para esto.

Ejercicios de Kegel

La musculatura del suelo pélvico que permite este tipo de rutinas ayuda principalmente a las mujeres que acaban de dar a luz y ayudan a mejorar la fortalece en este centro de gravedad y de fuerza.

También puede combinarse con el correr o trotar, ya que el running es una de las actividades que más afecta a esta zona del cuerpo.