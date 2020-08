¿Qué hacía María Celeste Arrarás antes de la fama?

View this post on Instagram

Esta foto me la tomaron en NY cuando las multitudes eran más que bienvenidas. Ahora todo es tan distinto…Nos vemos mañana miércoles en @alrojovivo con información de primera sobre algo que, de confirmarse, sería una buena noticia. ¿Será que el Coronavirus está mutando y en el proceso se esta debilitando? Hay quienes creen que si.