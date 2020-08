Fallece a los 27 años el basquetbolista Michael Ojo, ex estrella de Florida State

Este viernes, se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Michael Ojo, pivote que fue estrella de Florida State de 2012 a 2017 y que actualmente se encontraba jugando en la liga de basquetbol serbia con el Estrella Roja. Tenía solo 27 años.

De acuerdo a información de Radio Sarajevo, la mañana de este viernes, Ojo se encontraba realizando un entrenamiento individual en las instalaciones de su equipo cuando colapsó. Tras la caída, el jugador de origen nigeriano fue llevado a un hospital cercano en la ciudad de Belgrado, sin embargo, los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarlo.

Ojo fue descubierto a corta edad cuando jugaba futbol en Nigeria, y fue llevado a Estados Unidos para aprender basquetbol. De 2012 a 2017 estudió en la Universidad Estatal de Florida y fue parte del equipo de Florida State, promediando 2.7 puntos y 2.5 rebotes en sus 131 partidos. Una lesión lo alejó del draft del 2017 y tras no ser elegido por ningún equipo de la NBA, decidió ir a Europa a probar suerte, llegando a la liga serbia, donde subió su promedio a puntos, 5.9 rebotes y 1.1 tapones.

Al darse a conocer la noticia de su fallecimiento, equipos, celebridades y asociaciones de básquetbol de todo el mundo lamentaron la pérdida en redes sociales.

Heartbreaking doesn’t even begin to describe it. Michael Ojo was one of the smartest, funniest people I’ve ever covered. He was beloved by everyone at Florida State. I can’t even begin to explain how devastated people will be by this.

Rest In Peace, good sir. https://t.co/U1rPeC4lOd

— Ira Schoffel (@IraSchoffel) August 7, 2020