Proponen quitar permisos de construcción a proyectos envueltos en corrupción en LA

Investigaciones federales han demostrado la existencia de un esquema de corrupción y de sobornos por parte de desarrolladores inmobiliarios a autoridades locales del Concejo Municipal de Los Ángeles.

Es por esto que el Fiscal de la ciudad, Mike Feuer, presentó un proyecto de ley que permitiría quitar los permisos de constricción a las empresas involucradas con el escándalo de corrupción.

“Tenemos que tomar acciones para atacar el espectro de corrupción y fraude que empaña el proceso de obtención de permisos de uso de la tierra”, aseguró Feuer en una carta enviada al Concejo Municipal.

NEW: City Attorney Feuer sends City Council new ordinance to address development projects tied to corruption.

"Adopting this, and using it to tackle projects tainted by egregious misconduct, would be important steps to help restore public confidence…"https://t.co/SD1i936ZGT pic.twitter.com/neInddGNMR

— LA City Attorney (@CityAttorneyLA) August 7, 2020