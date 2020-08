Salud o dinero: El dilema de los trabajadores indocumentados que alimentan a California

Por Gadi Schwartz, Guadalupe Venegas y Daniel Arkin

McFARLAND, California. — Xiomara Valderrama suele pasar sus días recogiendo uvas en el Valle Central de California, donde se produce una cuarta parte de los alimentos que consume Estados Unidos. Pero lleva sin poder trabajar desde que supo que su hijo de 5 años puede haber estado expuesto en su guardería infantil al COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

Valderrama tendrá que esperar dos semanas para tener los resultados de las pruebas del niño, lo que significa dos semanas sin ingresos para pagar la renta y otras necesidades básicas. “Va a ser un estrés conseguir el dinero”, dice.

