Tras comparaciones con Belinda, Eiza González pone freno a comentarios misóginos

La actriz mexicana alzó la voz para defender a las mujeres de comentarios racistas y clasistas

Si hay algo que la actriz Eiza González espera que ocurra este año no solamente es el final de la pandemia del coronavirus, sino también el final de la mentalidad misógina en la sociedad.

En estos días han salido varios memes en los que se ha comparado a la estrella de ‘Bloodshot’ con la cantante Belinda por los reportes de su nueva relación con el artista Christian Nodal, en los cuales han comparado las elecciones de pareja de ambas famosas.

Aunque González no se refirió directamente a las burlas, sí hizo constar en varias publicaciones en Twitter que no le parece correcto que se mida el valor de una mujer por relación sentimental con un hombre.

“Espero que (en) el 2021 nos curemos de corona (coronavirus), pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil que es conseguir reconocimiento por trabajo propio, porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor sólo está conectado a un hombre“, escribió.

Espero q el 2021 nos curemos de corona pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil q es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo esta conectado a un hombre. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) August 7, 2020

“Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias“.

En otros mensajes, la protagonista de ‘Baby: el Aprendiz del Crimen’ indicó que considera que señalar los rasgos, la complexión física o el color de piel de cualquier persona para hacer burla de ello, además de ser racista y clasista, es absolutamente erróneo e inaceptable.

“Y por último, ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo, (aquella) mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el desprecio y ataques día a día en esta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo por ser mujer(es) tenemos desventaja“, se lee en otra publicación.

“Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrifico, porque aunque no lo crean: el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola“.