La Margarita y la mujer que inspiró su nombre

View this post on Instagram

Ziegfeld Follies dancer Marjorie King, photo by Alfred Cheney Johnston, 1920s ⚪🌹⚪🌹⚪ #laplumenoirdotcom #laplumenoir #handmadejewelry #ziegfeldfollies #folliesgirl #folliesdancer #1920s #alfredcheneyjohnston #marjorieking #dancer #showgirl #burlesque #pearls #silk #boudoir #boudoirshoot #goldenage #flappergirl #flapperstyle #bobbedhair #fingerwaves