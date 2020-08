No hay fiesta ni euforia en la nueva realidad del fútbol: Así recibirá Lisboa a los 8 mejores de Europa

“Otra forma de entender la vida”, se anuncia en enormes letras rojas en la fachada del Hotel Epic Sana de Lisboa, donde ya se espera con nervios y retoques de última hora al Atlético de Madrid, que enfrentará el próximo jueves a los alemanes del Leipzig.

La nueva realidad obliga a vivir una fase final histórica sin publicidad y sin que los fanáticos puedan acercarse a sus ídolos, no hay fiesta, solo necesidad de definir al campeón de Europa.

Situado en una de las principales arterias de la capital portuguesa, el hotel, que será el fuerte de la expedición rojiblanca, ya ha dispuesto vallas de seguridad y tiene preparado en su puerta el autobús del equipo, que recogerá a los jugadores a su llegada al aeropuerto de la ciudad, prevista para primera hora de la tarde.

Neymar e Mbappé chegando nesta terça no hotel do PSG, aqui em Lisboa. Cerca de 100 torcedores esperavam o ônibus com a delegação. Nesta quarta-feira, a equipe francesa pega a Atalanta, pelas quartas-de-final da Champions League. pic.twitter.com/5yfXkuEmtk

— Tiago Leme (@tiago_leme) August 11, 2020