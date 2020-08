Dembelé, el factor sorpresa para el Barcelona: podría regresar contra el Bayern Múnich y ser diferencia

Los cuartos de final de la Champions ya están aquí. La mala noticia para el Barcelona es que enfrentará al Bayern Múnich, el equipo favorito a llevarse esta edición de la Champions League basado en lo que se ha visto desde el regreso a la actividad en el mes de junio

La buena, es la presencia de Ousmane Dembélé, que está a buen nivel y recibió el alta para viajar a Lisboa.

Se dice que el técnico Quique Setién podría estar bluffeando con la salud del francés a quien no ha alineado ni llevado al banquillo pues, supuestamente hasta ahora está al 100%. El desequilibrio que genera el fútbol del delantero que volvió loco al mundo del fútbol durante su paso por el Borussia Dortmund podría ser sorpresivo y determinante.

El segundo fichaje más caro en la historia del Barcelona tiene una deuda clara con la afición que podría comenzar a saldar este mismo viernes.

