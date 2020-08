El Montecarlo de Fast & Furious Tokio Drift tiene un V8 de 9.4 litros y más de 800 hp

El Chevrolet Monte Carlo es un coupé de dos puertas introducido en el año 1970

En la primera carrera de la película The Fast and the Furious Tokyo Drift salió un Monte Carlo de 1971 del personaje principal, este vehículo tenía una gran potencia de bajo del cofre.

Este auto tenía un motor de 572 pulgadas cúbicas construido por Bill Mitchell que usaba un carburador Holley 1050 y cabezales de escape Hooker de longitud completa. El V8 de 9.4 litros producía 780 caballos de fuerza (hp) con gasolina de la bomba y más de 800 hp con gasolina de carrera.

Craig Lieberman, asesor técnico de las tres primeras películas Fast, publicó recientemente un video en Youtube que desglosa la historia detrás del Chevy Monte Carlo de Sean Boswel.

Aquí el video de Lieberman describiendo el poderoso Monte Carlo.

Lieberman en el video dice que en la película se utilizaron al menos 11 autos de stunt para desempeñar el papel de Montecarlo en la película. Eso tiene sentido considerando cuántas veces el auto hace contacto con el Viper y el paisaje durante la carrera. Cuatro o cinco autos sobrevivieron a la filmación y según Lieberman, se han vendido y distribuido por todo el mundo a coleccionistas y fanáticos de la película.

El Chevrolet Monte Carlo es un coupé de dos puertas introducido en el año 1970 y fabricado en más de seis generaciones hasta el modelo del año 2007.

