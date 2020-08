Investigan hallazgo de restos humanos en quebrada de Rancho Dominguez

El pasado martes un grupo de trabajadores que se encontraba realizando labores de limpieza en una quebrada de Rancho Dominguez, al sur en el condado de Los Ángeles, encontró y reportó unos restos humanos.

Agentes de la estación de Carson del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) llegaron al lugar en la cuadra 20200 sur de Santa Fe Avenue. En el sitio los agentes conversaron con los trabajadores y confirmaron el descubrimiento de restos humanos en avanzado estado de descomposición.

El LASD informó que la causa y forma de muerte, además de la identidad del cadaver, serán determinado próximamente por el Departamento del Examinador Médico Forense de Los Ángeles.

HUMAN REMAINS FOUND: Homicide detectives are still investigating the human remains that were found earlier today near Compton Creek in Rancho Dominguez. https://t.co/VaMk6QLXBV

