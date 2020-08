Mujer en Tennessee recibe licencia de conducir con una foto que no corresponde

Una mujer en Tennessee fue sorprendida al recibir una licencia de conducir con una foto que no correspondía a su rostro.

De acuerdo con WISTV, Jade Dodd tuvo que llamar a su madre para confirmar lo que estaba viendo: la imagen en su nueva licencia era la de una silla vacía.

Jade Dodd renewed her license online, but when she received her new ID the picture was of an empty chair. 🤔 #DMV #whoops https://t.co/LDaTUYCa6T

— FOX 46 Charlotte (@FOX46News) August 11, 2020