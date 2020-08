Otro residente de Texas se convierte millonario con un raspadito; la Lotería de Texas asegura que la fortuna anda por Houston

TEXAS – Un boleto de raspadito de la Lotería de Texas hizo millonario a un residente del área de Houston, es el segundo jugador del área que corre con esa suerte en menos de cuatro meses.

El miércoles la Lotería de Texas anunció que un residente de Houston reclamó su premio de $1 millón de dólares gracias su fortuna con un raspadito.

El ganador compró un boleto del juego Golden Riches, que otorga un premio mayor de $1 millón de dólares, el raspadito tiene un costo de $50 dólares.

