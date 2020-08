Hispano de Texas despierta del coma y se entera que toda su familia tiene COVID-19; un día después su padre muere por el virus

Es una historia desgarradora la que cuenta Gabriel Menchaca y lo hace para mostrar que el coronavirus “es real”

TEXAS – “El COVID-19 es real” y un hombre hispano de Bryan tiene una historia desgarradora para respaldarlo.

Lo que el coronavirus le ha hecho a Gabriel Menchaca no tiene nombre, el relato de su enfrentamiento con este “monstruo” es lamentable, pero también tiene un pequeño toque de optimismo, algo que es difícil encontrar en estos días tan abrumadores.

“Acababa de terminar de luchar contra el cáncer dos meses antes de contagiarme de COVID-19”, dijo Menchaca en una entrevista con KIII 3 News.

Menchaca contó que él fue uno de los primeros casos del Condado Brazos cuando inició la pandemia. El virus lo vapuleó muy fuerte, al grado que sus pulmones colapsaron y tuvo que ser internado en el hospital tras haber caído en estado de coma.

Durante el tiempo que estuvo internado, toda su familia se contagió con el coronavirus.

“Cuando escucho a personas hablar y decir que el COVID-19 no es real… me molesta porque es muy real y al momento que impacta a tú familia te das cuenta de lo real que es. A nosotros no pegó muy fuerte”, explicó.

“Mi madre, hermano y hermana se contagiaron”, agregó.

El padre de Menchaca también se contagió y fue a dar al hospital durante el periodo que Menchaca estaba en coma. La condición de su padre empeoró rápidamente y el sábado que Menchaca despertó del coma le contaron que su padre estaba hospitalizado, al siguiente día su padre perdió la batalla con el virus.

“Si pudiera regresar el tiempo lo haría y hubiese cuidado mejor de mi padre”, lamentó Menchaca.

Han pasado tres meses desde que Menchaca salió del hospital, pero su cuerpo quedó dañado y los doctores están tratando de determinar su tratamiento para el resto de su vida.

“Ya no me puedo mover como antes, he perdido mucha fuerza. Antes del COVOD-19 tenía tres trabajos y ahora no puedo salir de casa”, explicó.

En estos tiempos complicados Menchaca no deja de buscar el optimismo y por ahora considera que estar vivo es una bendición y la piensa aprovechar a lo máximo.

Gabriel Menchaca says that despite the string of bad luck in his life, he's grateful to be alive. https://t.co/p77S72VPP7 — KIII 3 News (@kiii3news) August 11, 2020

