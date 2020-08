El funeral de Vanessa Guillén será el viernes en las instalaciones de la preparatoria Cesar Chávez en el sur de Houston

TEXAS – Los restos de la especialista hispana Vanessa Guillén fueron entregados a la familia en Houston vía una funeraria este lunes y el viernes se realizarán sus servicios fúnebres, según informó la abogada de la familia, Natali Khawam.

Los Texas Rangers se encargaron de entregar los restos de la soldado a la funeraria el lunes por la mañana y en su cuenta de Twitter el jefe de la Policía de Houston Art Acevedo informó que ya se encuentra trabajando muy de cerca con los familiares de Vanessa para coordinar la logística del viernes.

The @houstonpolice Department is working closely with the Guillen family and honored to escort her and her family. May her family and friends find comfort in the knowledge that she mattered and her death has touched our Nation. #RelationalPolicing https://t.co/G15NS2OyhZ

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) August 10, 2020