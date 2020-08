Texas: Clínica Hispana es acusada de hacer pruebas falsas de COVID-19

LA PORTE – Las autoridades cerraron una clínica en el área de La Porte que pertenece a la reconocida cadena texana de la Clínica Hispana, por presuntos fraudes relacionados con pruebas de COVID-19.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, acusó a la clínica de engañar a sus pacientes y de aprovecharse de personas que no cuentan con seguro médico.

Según las autoridades, la clínica estaba ofreciendo pruebas de COVID-19 que realmente no lo eran y que lo que en realidad estaban practicando a sus pacientes eran exámenes de anticuerpos, los cuales no pueden determinar si la persona se encuentra contagiada o no.

I will not allow anyone or any business to fraudulently represent COVID #testing in our communities.

Patients must be assured that the tests they take and results they receive are accurate and their personal information will be protected.https://t.co/1xoKhxVUzE

— Texas Attorney General (@TXAG) August 5, 2020