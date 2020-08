Tucker Carlson de Fox News se burla porque lo corrigen cómo pronunciar el nombre de Kamala Harris

Los presentadores de televisión tienen asistentes de producción que les ayudan a conocer la pronunciación de los nombres de los personajes de los que hablan, como una acto de respeto a las personas.

De hecho es algo que un entrevistador pregunta a su entrevistado, para pronunciar lo mejor posible su nombre.

Sin embargo, al presentador de Fox News, Tucker Carlson, eso parece importarle poco, ya que se burló de que lo corrigieran sobre cómo pronunciar el nombre de la senadora Kamala Harris (California), quien fue elegida por Joe Biden como su vicepresidenta.

“¿Y qué?”, responde Carlson cuando su invitado Richard Goodstein, exasesor de Hillary Clinton, le corrige cómo pronunciar el nombre, como una forma de respeto.

Tucker Carlson loses it when a guest corrects his pronunciation of Kamala Harris's name pic.twitter.com/1fHIrPGuwN

— nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) August 12, 2020