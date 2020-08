Agenda digital: eventos online para este fin de semana

Actividades que puede disfrutar toda la familia sin salir de casa

Unidos por el St. Jude

Music Gives: Together for St Jude es un festival musical virtual que incluye escenarios de música gospel, pop, rock, latin y country. Será un evento en vivo para recaudar fondos para el St Jude Children’s Research Hospital; además ofrecerá demostraciones de cocina por parte de algunos de los chefs más reconocidos de Estados Unidos.

La fiesta será hoy a partir de las 5 pm, hora del Este. Entre los artistas que participan están ABIR, AJ Rafael, Anthony Hamilton, Brad Paisley, Brett Eldredge, CeCe Winans, Darius Rucker, For King and Country, Hot Chelle Rae, Jason Mraz, Jon Secada, Keith Urban, La Energia Norteña, Lady A, Luis Fonsi, Natalia Jiménez, Randy Owen, Seal, Skillet y Tim McGraw. El evento estará disponible en todas las redes sociales del St Jude. Más informes en stjude.org/musica.

‘Hecho en México’ con Dudamel

Artistas como Rodrigo y Gabriela, Natalia Lafourcade (en la foto), Los Angeles Azules y La Santa Cecilia serán parte del programa “Hecho en México”, que se transmitirá el miércoles por la estación de televisión KCET. Este programa es parte de In Concert at the Hollywood Bowl, una serie de charlas y de música semanal que produce la Los Angeles Philharmonic Association en colaboración con KCET.

El 13 de mayo se anunció oficialmente que la temporada 2020 del Hollywood Bowl sería cancelada por primera vez en sus 98 años de historia. La decisión respondió al esfuerzo de esta institución por proteger del Covid-19 a los artistas, el personal del Bowl y a la audiencia. Pero esta serie permitirá al público vivir momentos icónicos de los archivos de la LA Phil desde la comodidad del hogar. Serán seis episodios con “lo mejor de” las actuaciones en vivo de Gustavo Dudamel, director artístico y musical de la LA Phil. El concierto del miércoles se repetirá el viernes siguiente, y todo el programa se transmitirá por PBS y sus estaciones en todo el país en 2021. Miércoles 9 pm, horario del Pacífico, y repetición los viernes a las 8 pm, horario del Pacífico por PBS SoCal.

Semana del Harlem

Esta semana se llevará a cabo la Harlem Week 2020, una experiencia virtual que celebra el arte, la cultura, la historia del deporte y el entretenimiento por lo que el Harlem es internacionalmente conocido. El programa en línea de esta ocasión, que se verá a partir de este domingo y hasta el 23 de agosto, también incluirá iniciativas creadas por la comunidad alrededor de la educación, la tecnología, el empoderamiento económico, el racismo sistemático y el impacto desproporcionado del covid-19 en comunidades de minorías.

El evento más relevante de la semana será A Great Day in Harlem, con la presentación de la Harlem Music Festival’s All Star Band, que incluye la actuación de Ray Chew, Hezekiah Walker, Erica Campbell, India.Arie, Ledisi, Alvin Ailey American Dance Theater, Dance Theater of Harlem, NJPAC, Jazz at Lincoln Center e IMPACT Repertory Theater, y presentaciones pasadas de Stephanie Mills, Janet Jackson, Anthony Hamilton y Alicia Keys. También habrá conferencias educativas, demostraciones de cocina, charlas con artistas, relatos de cuentos y otras actividades para toda la familia. Para ver la lista de todos los eventos y los horarios, visitar harlemweek.com.

Música de Los Angeles

La serie musical Grand Performances tendrá como invitados en su próxima sesión a Jungle Fire, un combo cuyos miembros tienen distintos antecedentes culturales y musicales, un reflejo de la diversidad cultural y racial de Los Angeles.

La mezcla de sonidos y sabores que se crea en una ciudad como Los Angeles, en donde conviven razas de todo el mundo, ha sido crítica para el sonido que ha logrado este colectivo, cuyos miembros han grabado, hecho giras y tocado en bandas de artistas como Stevie Wonder, Breakestra, Ozomatli, Rhye, Quantic, Alice Russell, De La Soul, La Santa Cecilia, Celia Cruz, Natalia Lafourcade, LCD Soundsystem, U2, The Greyboy Allstars y Kelis. Ofrecerán un show el miércoles a las 8 pm, horario del Pacífico, en las páginas de Youtube y de Facebook de Grand Performances. Detalles en grandperformances.org.

LACMA en tu casa

Dentro de la serie Watch: Artists on Art, que presenta la página web del Los Angeles County Museum of Art, está el video de Mario Ybarra, quien habla sobre el trabajo de Edward Kienholz, que está en exhibición en este museo.

En este breve video, Ybarra comenta acerca de unas piezas de arte cuyas imágenes se van mostrando en el corto titulado Watch: Artists on Art | Mario Ybarra, Jr. on Edward Kienholz. Ybarra es un artista, educador y activista involucrado con la comunidad mexicoamericana y la cultura urbana de Los Angeles. Con Karla Díaz fundó Slanguage, un grupo de artistas con sede en Wilmington, California, que promueve la educación artística intergeneracional y la conversación entre comunidades de arte contemporáneo. Para ver el video ir a lacma.org/athome/watch.

Hora de cuentos en la Huntington

Joy Harding es una empleada del museo Huntington –antes conocido como Huntington Library– que cuenta cuentos en línea. En esta ocasión presenta un video en el que lee “Robo-Sauce”, de Adam Rubin y Daniel Salmieri; es una historia de ciencia ficción en la que una buena dosis de imaginación, un poco de magia y una gran ayuda de tontería pueden transformar cualquier cosa en robot.

Al terminar el video, los participantes pueden continuar con las actividades relacionadas que sugiere la página del museo. La primera es la creación de un casco-robot de cartón. No son necesarios materiales nuevos ni nada que no exista en casa. Con objetos cotidianos y un poco de imaginación, cualquier objeto como una caja de cartón o cartulinas, pueden transformarse en un divertido juguete para los niños. La segunda actividad consiste en prepara una de las bebidas que se sugieren en el libro, la robo-sauce, “una mezcla de tecnología y magia”. Para ver el video y hacer las actividades ir a huntington.org/story-time-robo-sauce.

Las joyas del Mullin

El Mullin Automotive Museum, considerado uno de los museos de autos más relevantes del mundo, ofrece un tour virtual por uno de sus tesoros más preciados. Hace unas semanas estrenó Under the Hood, una serie de cinco episodios en su canal de Youtube en la que cada semana permite al público conocer las máquinas que le dan poder a los extraordinarios vehículos franceses que son de la colección del museo.

Cada viernes, a partir de las 12 pm, horario del Pacífico, los visitantes pueden explorar las máquinas y la manera en que estos autos funcionan. Esta semana será el turno del Avions Voisin Tipo C27 Grand Sport Roadster de 1934. El 21 de agosto será el Bugatti Tipo 50S de 1931. También están disponibles dos episodios pasados: el de Bugatti EB 110 Supersport Le Mans de 1994, y el de Talbot-Lago T150-C-SS “Goutte d’Eau” de 1937. Más detalles en mullinautomotivemuseum.com.

Cumbre de bienestar

Personalidades como Deepak Chopra, Mía Astral, Aislínn Derbez y Rachel Brathen serán parte de la Bomthea Healness Summit, un evento de un día dedicado al bienestar en el que los participantes podrán escuchar charlas sobre temas enfocados en mejorar la salud física, mental y emocional.

Algunos de los tópicos de la cumbre son Reconocer las heridas que hay que sanar, con Lise Bourbeau; El arte de escuchar el cuerpo, con Ángeles Wolder; Pasar del caos al cambio para evolucionar, con Aislínn Derbez; Reinventando la vida pre y post covid-19, con Deepak Chopra, y Cómo tus pensamientos crean tu realidad, con Mariana Fresnedo. Sábado a partir de las 9 am, horario del Pacífico. Boletos $60 dólares. Informes bomthea.com.

Flushing Town Hall celebrará la música colombiana